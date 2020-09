Schwaz und Jenbach wollen fair einkaufen

„Rund 60 Milliarden Euro werden in Österreich jährlich in der öffentlichen Beschaffung investiert. In Tirol sind es rund 300 Mio. Euro“, sagt Klimabündnis-GF Andr­ä Stigger. Das sei Grund genug, sich zu überlegen, wohin das viele Geld fließt. „Mit so einer Summe kann man viel fair-ändern“, meint Stigger. Daher durchleuchten die Gemeinden Schwaz und Jenbach als erste Region Tirols ihre Beschaffung nach Kriterien der sozialen Nachhaltigkeit – das reicht von der Kleidung für die Mitarbeiter im Altenheim über den Kaffee im Rathaus bis hin zu den Produkten im Kindergarten.