Seit der Angelobung dieser Regierung war klar, dass die Migrationsfrage einen Spaltpilz für die Koalition darstellt. In Folge des abgebrannten Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos wurde dieser Konflikt auch klar hörbar. Hat man also mit dem Verlauf der Nationalratssitzung am Montag dieses Problem nur vertagt?