Innsbruck – Er war immer ein scharfer Kritiker der Fusion der Gebietskrankenkassen. Nun sieht sich AK-Chef Erwin Zangerl endgültig bestätigt. „Es ist die Enteignung der Arbeitnehmer in der eigenen Krankenkasse.“ Tirol sei bei der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien ein Bittsteller und habe nichts zu melden. Nun wolle auch noch die Zentrale in Wien bestimmen, wer in den Bundesländern Landesstellenleiter werde, wettert Zangerl. „Da bleibt einem die Luft weg.“