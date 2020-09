Moria - EU-Ratspräsident: Brauchen neues Asylsystem

Im Rahmen seines Besuches in Griechenland hat auch EU-Ratspräsident Charles Michel die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems betont. Deutschland will weitere rund 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen. Die griechischen Sicherheitskräfte nahmen indes fünf mutmaßliche Brandstifter fest, die das Registrierlager auf Moria in Brand gesetzt haben sollen.

Mehr als 12.000 Menschen, die vor allem aus Afghanistan, Syrien und Afrika stammen, waren in dem völlig überfüllten Camp Moria auf der Ägäis-Insel untergebracht. Doch seit es am Mittwoch vergangener Woche niederbrannte, harren die meisten von ihnen ohne Obdach, Sanitäranlagen und Lebensmittelversorgung aus.

Tausende obdachlos gewordene Migranten weigerten sich, neu errichtete Behelfsunterkünfte zu beziehen. Sie forderten am Dienstag erneut, die Insel verlassen zu dürfen. Mit Flugblättern in sieben Sprachen werden die Migranten unterdessen informiert, dass es keinen anderen Weg für sie gibt, die Insel zu verlassen, als Asyl zu bekommen. Den Asylprozess könne man aber nur im neuen Lager durchlaufen.

„Wir müssen eine gerechte und starke Antwort zur Bekämpfung der Schlepper und ein neues Asylsystem entwickeln“, erklärte Michel nach seinem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen. Mitsotakis hatte bereits zuvor eine“ europäische Lösung“ gefordert. Der griechische Regierungschef kündigte an, dass das neue Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos unter gemeinsamer Führung der EU und Griechenlands entstehen solle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits am Montag gesagt, dass es entsprechende Überlegungen gebe.