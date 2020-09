„Riesige Vorfreude“ bei Hartberg auf Europacup-Debüt

Auf den TSV Hartberg wartet am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) ein Spiel, das in die Club-Geschichte eingehen wird. Die Steirer treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League auswärts auf den polnischen Club Piast Gliwice und bestreiten damit ihr erstes Europacup-Match. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte Trainer Markus Schopp.

Vor etwas mehr als drei Jahren kickten die Hartberger noch in der Regionalliga Mitte, nun stehen sie vor ihrer Premiere auf dem internationalen Parkett. Dass die Rahmenbedingungen wenig glanzvoll sind - aufgrund der Coronavirus-Pandemie geht die Partie ohne Zuschauer über die Bühne - stört Schopp nicht. „Das ändert nichts daran, dass wir sehr stolz sind, dabei sein zu dürfen. Wir haben uns das absolut verdient. Dieses Spiel ist die Krönung der letzten Saison.“

Der TSV schloss die vergangene Spielzeit als Fünfter ab und gewann das anschließende Play-off gegen die Austria. Piast Gliwice wurde 2019 polnischer Meister und in der darauffolgenden Saison Dritter. Der Meisterschaftsauftakt misslang dem oberschlesischen Verein, der nur bei einem Punkt aus drei Runden hält.

Dafür siegte Piast in der ersten Europa-League-Quali-Runde bei Dinamo Minsk mit 2:0. „Sie haben so viel Qualität, dass sie ihre Leistung auf den Punkt bringen können“, warnte Schopp. Sein Club sei Außenseiter. „Aber damit können wir umgehen, weil uns das die letzten zwei Jahre in der Bundesliga begleitet hat.“

Sollte den Hartbergern ein Sieg gelingen, würde es eine Woche später auswärts gegen den Sieger aus IFK Göteborg gegen FC Kopenhagen gehen. „Doch dafür bedarf es einer kompakten Teamleistung. Jetzt liegt es an uns, was wir aus diesem Moment machen, ob wir ihn nur genießen wollen oder uns der Herausforderung stellen“, sagte Schopp und stellte klar: „Ich erwarte mir Mut und Courage.“

Hartbergs Generalprobe endete zum Bundesliga-Auftakt am Samstag mit einem 1:1 beim SCR Altach. „Da hat man zwar gesehen, dass wir Luft nach oben haben, aber es war erfreulich, dass wir auswärts gegen eine sehr gute Mannschaft einen Punkt mitgenommen haben, der nicht unverdient war“, resümierte der TSV-Coach.