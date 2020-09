Innsbruck – Mit 1. Oktober wechselt die Tramlinie 6, besser bekannt als „Igler Bahn“, wieder in einen stark ausgedünnten Fahrplan zurück. Derzeit verkehrt die Bahn nach Sommerfahrplan noch im Stundentakt, in beide Richtungen (Bergisel – Bahnhof Igls und retour). Nach dem Wechsel steht wochentags dann nur noch eine einzige frühmorgendliche Fahrt pro Richtung am Fahrplan, einen dichteren Takt gibt es bloß an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Wobei auch hier am Nachmittag schon um 15.27 (Richtung Bergisel) bzw. 15.03 Uhr (Richtung Igls Bahnhof) Schluss ist.