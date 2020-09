Kastner & Öhler eröffnet in Innsbruck größtes Modehaus Westösterreichs

Innsbruck – „Die Aufregung war in den letzten Tagen groß, ob und wie wir das Haus eröffnen können“, sagte Kast­ner-&-Öhler-Vorstandschef Marti­n Wäg am Mittwoch knapp vor der offiziellen Eröffnung in Anspielung auf die Umstellung der Corona-Ampel in Innsbruck auf die Farbe Orange. „Der Handel hat aber seit Mai gezeigt, dass Einkaufen nicht gefährlich ist.“ Abstandhalten und Maskentragen sei möglich, um die Gesundheit der Menschen zu erhalten.