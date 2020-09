Innsbruck – „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber dieser Weg ist noch ein weiter.“ Die für Umwelt-, Klima- und Naturschutz zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) kann und will den Klimareport von Global 2000 für Tirol so nicht stehen lassen. Dieser „passt für acht Bundesländer, nicht aber für Tirol“, weil er nämlich in Teilbereichen „ein verzerrtes Bild“ dieses Landes liefere, ist Felipe überzeugt.