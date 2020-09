Innsbruck – Die Debatte über die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria in Griechenland sorgt auch in der schwarz-grünen Landesregierung für interne Spannungen. Bei der Sitzung am Dienstag kamen diese offen zur Sprache, offenbar will die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe eine Initiative mit Bürgermeistern starten. Unterstützt wird sie dabei von ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader. LH Günther Platter (ÖVP) soll darüber aber gar nicht „begeistert“ sein. Jedenfalls gab es dazu eine intensiv­e Aussprache, die Grünen und Palfrader sprechen sich vehement für die Aufnahme aus. Platter hingegen bremst.