Regierungsbüros getestet: Vorerst kein Corona-Cluster im Landhaus

Innsbruck – Nachdem es in der Vorwoche zwei Corona-Fälle in seinem Büro gegeben hat – u. a. seine Stellvertreterin –, wurde Landesamtsdirektor Herbert Forster in den vergangenen Tagen mehrmals getestet. Bei der Regierungsklausur war er vorsorglich nicht dabei, Dienstagabend wurde Forster dann nach einer neuerlichen Routineuntersuchung mit einem positiven Testergebnis konfrontiert. Auch seine Ehefrau ist infiziert.