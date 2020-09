Hunderte demonstrierten in Innsbruck für Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Innsbruck –„Wir haben Platz für Menschen, die derzeit durch die Höll­e gehen“ – das war eine der zentralen Botschaften, mit denen am Freitag in Innsbruck für die Aufnahm­e von Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria demonstriert wurde.

An die 500 Personen hatten sich gegen 16 Uhr versammelt, um mit Transparenten auf die Zustände, in denen die Betroffenen leben, aufmerksam zu machen. Es sei eine Schande, dass Österreich nicht bereit ist, den Menschen zu helfen, so ein Redner. „Es braucht sofortige und echt­e Hilfe für die Betroffenen der Katastrophe in Moria, und das kann nur die Aufnahme bedeuten. Alles andere verschiebt die Problematik nur und nimmt noch mehr Tote in Kauf“, betonte Moritz Leitne­r vom Organisations­team. (TT)