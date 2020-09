Krankenhausseelsorgerin Hildegard Anegg: Zuwendung in der Not

Vor einem Jahr hat die 58-Jährige die Leitung der Krankenhausseelsorge übernommen. Ihr Vorgänger, der Priester Andreas Krzyzan, hatte sich gefreut, diese Aufgabe nach 27 Jahren an die Theologin übergeben zu können. Schon in seiner Zeit baute er die Einrichtung aus und um – vom ursprünglichen, reinen Verabreichen der Sterbesakramente am Krankenbett zur Institution, deren Mitarbeiter den Patienten und ihren Angehörigen helfend zur Seite stehen möchten. Die Innsbruckerin, die zuvor schon fünf Jahre im Krankenhaus Hall im Einsatz war, will diesen Weg in einer Zeit der wachsenden Herausforderungen weitergehen: „Wir sind für alle Menschen da – unabhängig von der Glaubensrichtung, ob fromm oder nicht fromm. Das spielt überhaupt keine Rolle.“