Blitzschläge und Überschwemmungen in Kärnten

Ein heftiges Gewitter hat in der Nacht auf Donnerstag die Feuerwehren in Kärnten auf Trab gehalten. Wie die Polizei mitteilte, brannte während des Unwetters mit unzähligen Blitzen ein Wirtschaftsgebäude bei Hermagor ab. In Klagenfurt galt es, mehrere Überschwemmungen zu beseitigen.