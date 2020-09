Gunkl bietet fächerübergreifenden Frontalunterricht

Das Gefühl kennt man aus der Schulzeit. Vorne steht einer, der unheimlich gescheit daherredet, der Wissensvermittlung mit Fremdworten und Schachtelsätzen betreibt, und man weiß: Jetzt sollte man sich eigentlich konzentrieren, sonst verpasst man möglicherweise was. Stattdessen wird man immer müder. Dieses Gefühl konnte man bei der gestrigen Premiere von Gunkls „So und anders“ wiederentdecken.

Seit mehr als 20 Jahren ist der Musiker Günther Paal als Gunkl mit seinen Soloprogrammen unterwegs, mit seinen geschliffen formulierten und schnell gesprochenen anspruchsvollen Gedankengängen die grauen Zellen des Publikums in Schwung zu bringen. Dafür wurde er mit dem Österreichischen Kabarettpreis 2018 ausgezeichnet. Der „Spezialist für eh alles“ erkunde „zwischen Philosophie, Soziologie und Physik das Prozesshafte unseres Daseins“, hieß es damals in der Jurybegründung.

Auch in seiner neuen „abendfüllenden Abschweifung“, die am Mittwoch unter Corona-Bedingungen (Maskentragen bis zu den zwischen einzelnen Besuchergruppen mit seitlichen Plexiglasscheiben versehenen Plätzen) im Stadtsaal Wien Premiere hatte, geht es um Biologie und Sozialpsychologie, Physik und Mathematik, vorgetragen von einem ebenso Wissenden wie Zweifelnden, der angetackert in der Mitte der Bühne steht und sich von dort nicht mehr wegbewegt, während er gedanklich den Boden unter den Füßen verliert. Überraschende Hüftschwünge und kontinuierliche Gestik sind die einzigen Bewegungen, die sich Gunkl erlaubt - vom gelegentlichen Atemholen abgesehen.