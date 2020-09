Außerferner „Gamer“ Koch Media fixiert großen Kauf

Höfen – Die Koch-Media-Gruppe mit Sitz in Höfen geht schon seit Langem „die Extrameile“, wie sich ihr Vorstand Reinhard Gratl gerne auszudrücken pflegt. Corona hat dem Unternehmen in den letzen Monaten keineswegs geschadet. Der „Gamer“, der zur börsennotierten schwedischen Embracer Group gehört, konnte heuer im neuen Geschäftsjahr mit Start 1. ­April den Umsatz um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. In diesen fünf Monaten machte das Außerferner Unternehmen schon 200 Millionen. Die Exportrate beträgt 98 Prozent.

Vom Europavertriebs­standort Höfen werden täglich 60.000 physische Datenträger verschickt. Einiges davon via Partnerpublishing wie die „Blockbuster“ Fortnite oder Lego Star Wars von Warner Bros. Entertainment. Zudem sind in eigenen Studios weltweit 900 Mitarbeiter der Gruppe Tag und Nacht nur damit beschäftigt, Spiele als Eigenproduktionen unter dem Namen Deep Silver zu entwickeln. Nicht zu vergessen das Filmgeschäft. Einen weiteren wichtigen Geschäftszweig stellt längst das Merchandising dar.

Die Einkäufe: Allein heuer wurden das französische Karaoke-Studio Voxler und die auf Filme spezialisierte deutsche Sola Media einverleibt, zudem Anfang September Verkaufsbüros in Tokio und Hongkong eröffnet. Am Donnerstag konnte dann der größte Deal in der Koch-Media-Geschichte über die Bühne gebracht und in den Niederlanden der Virtual-Reality-Spezialist Vertigo Games Group um 115 Millionen Euro erworben werden. Koch Media dringt damit in ein neues Feld vor. Alles Haptische wird zurückgelassen, digitale Welten werden über VR-Brillen „erobert“. Der Spieler sieht etwa Zombie-Monster nicht mehr auf einem Bildschirm, sondern befindet selbst mittendrin in der virtuellen Welt, die „zum Greifen“ echt wirkt.