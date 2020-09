Klangspuren-Festival: Orgelrauschen und Beethovens Wut

Innsbruck – Als die ehrwürdigen Herren um den weltberühmten Orgelrestaurator Jürgen Ahrend 1977 nach langer, äußerst sorgsamer Arbeit an der Ebert-Orgel von 1561 in der Hofkirche das Instrument wieder freigaben, wurde viele Jahre äußerst streng darauf geachtet, wer an die Orgel durfte und mit welchem Repertoire.

Undenkbar, hier zu experimentieren. Der gebürtige Osttiroler Wolfgang Mitterer hat beim Klangspuren-Festival am Mittwoch gezeigt, wie kreativ er, gleichermaßen faszinierend als Komponist, Organist und Improvisator, das Instrument mit Elektronik zu verbinden und damit in unsere Zeit zu heben versteht.

Wunderbare Klänge aus anderer Welt tauchen auf, und vielleicht ist in diesem ganzen, sich ständig wandelnden und erneuernden Geschehen zwischen Behutsamkeit und Aufbegehren am spannendsten der Rollenwechsel der beiden Orgeln, der die Ebert-Orgel verblüffend in die Gegenwart hebt. Am Ende ereignet er sich, gelöst aus aller virtuosen Vernetzung: der intensive, einsame Ton, der in die Unendlichkeit weist.