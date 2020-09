Prinz aus Bahrain darf heuer als erster auf Himalaya-Berge

Ein Prinz aus dem Königreich Bahrain und 17 weitere Abenteurer sind in Nepal angekommen, um dieses Jahr als erste ausländische Gruppe Himalaya-Berge zu besteigen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Nepal den Mount Everest und andere Himalaya-Berge kurz vor der Hauptsaison im Frühling dicht gemacht. Die Gruppe des Prinzen hat nun eine Bewilligung erhalten, die für die Besteigung nötig ist.

Die Gruppe kam mit einem Spezialflieger am Mittwoch an, teilte die nepalesische Botschaft in Bahrain mit. Internationale Flüge für Touristen sind seit Monaten gestrichen. Die Expedition werde von der Royal Guard Bahrains organisiert, einer Einheit der Streitkräfte, hieß es von der Botschaft.