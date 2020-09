Kufsteiner Kultursaison wegen Corona-Pandemie mit Fragezeichen

Der Kulturbeauftragte hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Das Abo-Programm beginnt am 17. Oktober mit Munich Baroque, am 8. Dezember sind mit Dorothee Mields, Stefan Temmingh und die Lautten Companey „Vogelgesänge in der Barockmusik zu hören. Am 24. Jänner spielt das Ensemble Elbtonal Percussion, am 28. Februar das Quadriga Consort, am 27. März das Vokalensemble Voces8 und am 25. Juni ist eine Hommage an Ludwig v. Beethoven mit den Heidelberger Symphonikern zu hören, die Sieberer dirigiert.