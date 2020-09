Galtürer Almkäseolympiade heuer ohne Festakt und Verkauf

Galtür – Wie „Stanz brennt“ hat sich auch die Galtürer Almkäseolympiade als Kultfest der Regionalität mit mehr als 3000 Besuchern einen Namen gemacht. Doch das Fest in Galtür erinnert heuer an ein Fußballspiel ohne Publikum im Stadion: Bei der 26. Auflage am Samstag, 26. September, treffen sich kaum 200 Leute im Sport- und Kulturzentrum – Mitglieder der Jury, Almsenner aus Tirol, Südtirol, Vorarlberg, der Schweiz und Liechtenstein sowie das Team der Landjugend Galtür als Veranstalter.