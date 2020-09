Kundgebung zur Klimakrise in Lienz soll aufrütteln

Lienz – Aus der Initiative Einzelner ist im Vorjahr innerhalb kürzester Zeit der Verein „Fridays For Future Osttirol“ entstanden. In Lienz haben noch im Herbst zwei öffentliche Demonstrationen für die Klimaanliegen der weltweiten Bewegung stattgefunden. Die Besucherzahl von 500 Personen konnte bei der zweiten Veranstaltung Ende November fast verdoppelt werden, auch der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler trat damals in Lienz als Redner auf und bekundete seine volle Unterstützung.