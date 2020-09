Kitzbühel – Ein Advent ohne Markt hätte es in Kitzbühel werden sollen. Die Kitzbüheler Touristiker haben bereits vor Wochen den heurigen Adventmarkt in der Kitzbüheler Innenstadt abgesagt. Das sorgte nicht nur bei den Mitgliedern des Verbands für Kritik. Auch Bürgermeister Klaus Winkler zeigte dafür wenig Verständnis. Nun wird deshalb die Stadt selbst aktiv. „Es soll auch heuer einen Adventmarkt geben. Natürlich mit Abstand, nicht so groß wie sonst und an die Corona-­Auflagen angepasst“, sagt Winkler gegenüber der Tirole­r Tageszeitung.