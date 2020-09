Täglich rund 70 Neuinfektionen in Tirol, Inntalfurche hauptbetroffen

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Ampelfarben sind das eine, die Reisewarnungen für Österreich bzw. Wien das andere. Vor allem die Beurteilung der Situation durch das Robert Koch-Institut, die zentrale Einrichtung der deutschen Bundesregierung für Krankheitsüberwachung und -prävention, wird auch in Tirol seismographisch verfolgt, denn auf dessen Einschätzungen basieren die Reise­warnungen. Der Warnwert liegt bei durchschnittlich 50 Fällen pro Tag je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Davon ist Tirol noch einigermaßen entfernt, auch die Landeshauptstadt Innsbruck. Derzeit werden landesweit pro Tag rund 70 Neuinfektionen verzeichnet, in Innsbruck sind es 20 bis 25. „Wir beurteilen aber nicht nach den nackten Zahlen, sondern es geht auch um die Rückverfolgung und die Ansteckungsquellen. Und natürlich um die Kapazitäten in den Spitälern“, sagt der Leiter des Tiroler Einsatzstabes Elmar Rizzoli. Trotzdem: Allein der Hinweis des deutschen Außenministeriums, dass es in Tirol deutlich steigende Infektionszahlen gibt, lässt die Alarmglocken schrillen.

Die Ballungszentren sind aktuell die Problemzonen im Land, vor allem die Inntalfurche. Die Ansteckungsherde sind private Feiern, Zusammenkünfte nach Sportveranstaltungen und in Lokalen. Auch der Anteil von Infektionen von Personen mit Migrationshintergrund ist relativ hoch. Wie geht es jetzt weiter?

Nach dem Schulbeginn ist vor dem Uni-Start. Für die Experten im Einsatzstab sind deshalb die nächsten zwei Wochen richtungsweisend. Von regionalen Verschärfungen will LH Günther Platter (VP) derzeit absehen. „Nachdem wir vor ein paar Wochen Probleme bei Reiserückkehrern hatten, sehen wir nun, dass die Infektionszahlen nach Veranstaltungen und Menschenansammlungen immer mehr steigen.“ Auch in Tirol habe man zu hohe Infektionszahlen. Daher sind laut Platter die vom Bund präsentierten Verschärfungen der Maßnahmen wie die Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes auch für Gäste in der Gastronomie oder die Beschränkung der Personenanzahl für Indoor-Veranstaltungen absolut zu begrüßen.

