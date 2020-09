Innsbruck, Neustift i. St. – Michael Bacher gerät ins Schwärmen. „Selten so gut wie heuer“ seien seine Tiere zurück ins Tal gekommen, sagt der Obmann des Tiroler Schafzuchtverbandes. Seit 30 Jahren ist Bacher Hirte in Mutterberg im Stubaital, er hat in den vergangenen Wochen 700 Tiere versorgt und blickt „auf einen der schönsten Almsommer überhaupt“ zurück. „Das Wetter war perfekt.“