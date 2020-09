Molotowcocktail auf Balkon in Achenkirch geworfen: 19-Jähriger verurteilt

Innsbruck – Anschläge per Molotow-Cocktail sind in Tirol glücklicherweise eine Seltenheit. Umso mehr fand letzten Oktober der Wurf eines solchen Brandsatzes in der ländlichen Gemeinde Achenkirch Beachtung. Die Tat blieb einige Zeit unerklärlich: So war die mit dem Alkoholgemisch gefüllte Flasche direkt auf einen Holzbalkon geworfen worden, auf dem sich drei junge Leute befanden. Unter ihnen war freilich auch der Schwarm des Täters. Ohne überhaupt mit diesem fix zusammen zu sein, hatte den 19-Jährigen nämlich enthemmende Eifersucht gepackt, da sich das Mädchen bei einem anderen Burschen befunden hatte. Zu Hause hatte der Enttäuschte dann kurzerhand zwei Flaschen genommen und vorab eine von diesen mit portugiesischem Schnaps befüllt.