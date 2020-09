Neues Studium in Innsbruck: Drei Jahre bis zum Gebärdendolmetscher

Innsbruck – Ob Arztbesuche, Elternabende oder Führerscheinprüfung – ohne Gebärdendolmetscher ist es für Gehörlose schwierig bis unmöglich, alltäglich erscheinende Termine wahrzunehmen. In Tirol war die Situation bisher besonders prekär, da für rund 750 gehörlose Menschen nur zehn Dolmetscher zur Verfügung standen. Mit einem neuen Bachelor-Studiengang, der am 28. September an der FH Gesundheit in Innsbruck startet, soll sich das ändern.