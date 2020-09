VCÖ-Mobilitätspreis an Vorarlberger Gemeinde Göfis verliehen

Gewinnerin der Kategorie „Barrierefreie und inklusive Mobilität“ ist Jugend am Werk: Sozial Raum für das Projekt „Mobilitätstraining für Menschen mit (Lern-)Behinderung“. Die Kategorie „Mobility as a Service - Sharing“ geht an „Carsharing Tirol 2050“ des Verkehrsverbunds Tirol. Mit der Öffi-Jahreskarte kann für einen Aufpreis von nur 100 Euro auch das Carsharing-Angebot in 21 Tiroler Gemeinden genutzt werden.