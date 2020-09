Hartberg in Europa-League-Quali 2:3 an Gliwice gescheitert

Der erste Europacup-Auftritt des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Die Oststeirer mussten sich am Donnerstag in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation beim polnischen Vertreter Piast Gliwice 2:3 (1:1) geschlagen geben. Der eingewechselte Michal Zyro schoss in der 84. Minute das entscheidende Tor.