Neues Reflux-Zentrum in Reutte: Mediziner bündeln ihre Expertise

Ein Reflux ist für manche Betroffene wegen der Schluckbeschwerden oder häufigem Aufstoßen vor allem lästig. Auch sie sollten die Erkrankung ernst nehmen. Viele Patienten klagen zudem über Übelkeit nach dem Essen und Schmerzen hinter dem Brustbein. Mitunter treten auch chronischer Reizhusten, Heiserkeit, Schlafstörungen oder Asthma auf. Bleibt die Erkrankung lange unbehandelt, kann es zu narbigen Verengungen oder in seltenen Fällen zu Speiseröhrenkrebs kommen. „Eine Refluxkrankheit entsteht, weil der Ventilmechanismus am Übergang von der Speiseröhre in den Magen nicht richtig funktioniert und saurer Mageninhalt zurückfließt“, erklärt Primar Edward Shang, Leiter der Allgemeinen Chirurgie im BKH Reutte, und fügt hinzu: „Eine gute Diagnostik ist entscheidend für die optimale Behandlungsmethode. Bei vielen Patienten schlägt die konventionelle Therapie mit einer Umstellung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten oder teilweise mit Medikamenten gut an. Für andere wiederum ist eine Operation die beste Wahl. Hier beseitigen wir den Zwerchfellbruch und stellen den Verschlussmechanismus wieder her“, so der Chirurg.