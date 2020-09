„Biken ist das neue Skifahren“: Strecke für Familien am Hochstein eröffnet

René Unterwurzacher ist Obmann des Vereines „Ride Free“ und erklärt die Namensgebung für den neuen Kurs. „Flow“ stehe für eine „fließende“ Bahn, die sich wie eine Mischung aus Forst- und Wanderweg von der Moosalm bis zum Schloss Bruck ins Tal windet. Und „Family“ verdeutliche den Anspruch der Radbegeisterten, damit für Kinder, Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen eine bewältigbare Herausforderung in den Wald gelegt zu haben. „Auch wenn der Hochstein von Weitem wie ein sanfter Hügel anmutet – das Gelände ist überall sehr steil“, erläutert Unterwurzacher. Der neue Kurs sei deutlich flacher geschaffen worden als etwa die Trails mit den Namensgebern Peter Sagan und Alban Lakata. Es gibt „Chicken Lines“, also Sicherheitsausweichen, mittels derer Anfänger Hindernisse umfahren können. „Das ist das Besondere an unserer Flow-Family-Bahn, dass man sich schrittweise steigern kann“, erklärt der Vereinsobmann. Die Strecke biete den geübten Eltern reihenweise Steilkurven, so genannte Roller und Sprünge, während ihre Kinder über sanfte Wellen abfahren können. „Das gibt es nirgendwo in Österreich“, berichtet Unterwurzacher. „Zwischen Blue Lines, also reinen Anfängerstrecken, und der nächsten Schwierigkeitsstufe, bei der man bereits springen können muss, gibt es nichts. Damit fehlt auch jede Trainingsmöglichkeit. Diese Lücke haben wir geschlossen.“