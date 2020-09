Im Sommer kamen wieder mehr Besucher in den Alpenzoo

Innsbruck – Anders als in vielen anderen Branchen konnten die Tiroler den Wegfall vieler Touristen und dadurch fehlende Besucher im Innsbrucker Alpenzoo locker kompensieren: Zählte man an der Kassa im Jahr 2019 von Juni bis Mitte September rund 74.000 Besucher, so sind es im Vergleichzeitraum heuer sogar knapp mehr gewesen, nämlich 74.100.