Dölsacher Klärwerk darf bei Hochwasser nicht übergehen

Dölsach, Lienz – Der Trend ist eindeutig: Die Hochwasserlinien der Drau werden höher. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Überflutungen steigt. Darauf müssen sich auch wichtige Infrastruktur-Einrichtungen rechtzeitig vorbereiten, wie zum Beispiel das Klärwerk in Dölsach. Es gehört zum Abwasserverband Lienzer Talboden, und dort werden Abwässer von 15 der insgesamt 33 Gemeinden Osttirols gesammelt, gereinigt und beseitigt.

Das Klärwerk liegt direkt an der Drau. Das hat den Vorteil, dass gereinigte Abwässer über ein Rohr in den Fluss geleitet werden können. Andererseits bringt das aber Gefahren mit sich: Führt die Drau Hochwasser, könnten die Abwässer nicht ungehindert abrinnen, sondern sich eventuell durch den Abfluss zurückstauen. „Dann würde alles übergehen“, schildert Andreas Pfurner, Geschäftsführer des Abwasserverbandes und Leiter des Klärwerks. Bis jetzt ist das zwar noch nie passiert, aber man will auf Nummer sicher gehen.