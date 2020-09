Neustart am Hahnenkamm in Höfen: „Kein Fördergeld für Beschneiung“

Reutte – „Wir NEOS begrüßen den Neustart am Hahnenkamm in Höfen, aber es muss Transparenz und Offenheit herrschen“, kommentierte NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer den Verkauf der Seilbahnen bei einer Pressekonferenz in Reutte. Jetzt müssten Investitionen sinnvoll getätigt werden.

Hier scheiden für Oberhofer jedoch ganz klar geförderte Projekte für den Winterbetrieb, wie etwa der Bau eines Speicherteiches, aus. „Mit einem reinen Winterbetrieb wird ein Kleinskigebiet nicht überleben können. Das zeigen 22 andere Lifte quer durch Tirol. Ein Kubikmeter Kunstschnee kostet in der Produktion zwei Euro. Das kann man in Kleinskigebieten nicht hereinspielen.“ Es brauche daher seiner Ansicht nach vor allem Investitionen in den Sommertourismus. „Hier machen Förderungen auch Sinn, denn das ist zukunftsfit und auf lange Sicht wirtschaftlich rentabel. Wir brauchen Alternativen zum Wintertourismus. Das muss man auch in Tirol zur Kenntnis nehmen“, sagt Oberhofer. Der Winter am Hahnenkamm habe nur eine Zukunft, wenn er redimensioniert werde. „Da muss man es auch mal in Kauf nehmen, dass die Bahn erst im Jänner fährt“, so Oberhofer. Für den Sommertourismus hingegen sieht Oberhofer am Höfner Hausberg großes Potenzial.