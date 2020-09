Genossenschaft „Naturjuwel Rofan“ hofft auf ein Ja für Sonnwendjochlift

Kramsach – Es war kein absolutes Nein, das der Brixlegger Gemeinderat am Donnerstagabend zum Projekt Sonnwendjochlift sagte. Man wies den Punkt zur weiteren Prüfung den Ausschüssen zu. Wobei es nicht zum ersten Mal war, dass sich die Mandatare mit der Modernisierung der Sesselbahn ins Rofangebirge von Kramsach aus beschäftigen mussten. Wie berichtet, plant die Genossenschaft „Naturjuwel Rofan“, den mittlerweile stillgelegten Lift mit einer Finanzspritze von knapp sechs Millionen Euro wieder rundum zu erneuern bzw. neu zu bauen und damit zum Laufen zu bringen. Damit wären wieder Attraktionen wie der Zireiner See von Kramsach aus per Aufstiegshilfe erreichbar.