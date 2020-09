Michael Huber präsentiert Land der Berge

Kitzbühel – TV-Kameras sind für Michael Huber, den Präsi­denten des Kitzbüheler Ski­clubs (KSC), schon lange nichts mehr Neues. Tausende Interviews hat der Kitzbühele­r als OK-Chef des Hahnenkamm­rennens und KSC-Präsident schon gegeben. Jetzt präsentiert er seine Heimatstadt erstmals in der ORF-Sendung „Land der Berge“. Das 750-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung von Kitzbühel ist dabei ein Themenschwerpunkt. Rechtzeitig zum großen Jubiläumswochenende rund um den 6. Juni 2021 bringt ORF III in der „Land der Berge“-Sendung, einen Streifzug in- und um das „etwas andere“ Kitzbühel, wie man es nicht kennt.