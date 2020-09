Drei Brücken geht es in Strengen an den Kragen

Ende September soll es so weit sein. Dann starten auch die Bohrarbeiten für die neue Brücke, die auf 18 Meter tiefen Pfählen im Boden stehen wird. Große Blöcke sollten bei zukünftigen Murereignissen problemlos untendurch schwimmen.

„Gott sei Dank haben wir nicht so viel Verkehr“, so Bürgermeister Harald Sieß. Der Großteil umfährt die Gemeinde durch den Strengener Tunnel. „Für die Anrainer ist es natürlich schwierig“, erklärt er und hofft gleichzeitig auf mehr Sicherheit. „Die Ereignisse am Bach werden mit jedem Jahr größer, die Niederschläge ärger, es kommen mehr große Steine mit.“