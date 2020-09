„Gemeinsam ist Alzheimer schöner“: Die Banalität des Erwartbaren

Wien – Hundertfünf Minuten muss man sich Zeit nehmen für den Besuch in der Seniorenresidenz „Herbstfreude“. Derartige Institutionen können mit ihrer oftmals überregulierten Betulichkeit lähmen, die Bewohner wie deren Gäste. Ähnlich lähmend auf Gemüt wie Mundwinkel wirkt sich auch Peter Turrinis jüngstes Bühnenwerk über ein in den Untiefen fortschreitender Demenz strudelndes Ehepaar aus, das am Samstag in den eleganten Kammerspielen der Josefstadt uraufgeführt wurde.

Florian Ettis Bühnen-Altenheim lässt Assoziationen mit einem Seziersaal aufkommen, wirken doch die schwarz gerahmten und mit weißen Fliesen versehenen Schiebewände alles andere als einladend. An Rollstühle gefesselt, vom Alter gezeichnet, lernt man die beiden kennen – „Sie“ und „Er“, in Gestalt von Maria Köstlinger und Johannes Krisch. Und schwupps, der Beatles-Song „Why Don’t We Do It in the Road?“ erklingt und die beiden gebrechlichen Silberrücken legen eine kesse Sohle aufs Parkett. Man ahnt es, das Paar wird im Folgenden, immer wieder unterbrochen von „Rückfällen“ in das Alzheimer-bedingt verwirrte Jetzt, allerlei Stationen des gemeinsamen Lebens Revue passieren lassen.