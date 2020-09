Deponie sei kein Hindernis für Grillplatz in der Rossau

Innsbruck – Ein Hektar grüne Wiese in der Rossau zwischen Autobahn, Golfareal und städtischer Kompostieranlage. Ein schönes Plätzchen, das vor Jahren als Teil einer großen Deponie genutzt wurde. Für Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) ist das der perfekte Ort für einen Grillplatz.

Die Standortdebatte erhitzt die Gemüter in der Stadtpolitik, wie berichtet, seit Wochen. Für die Grünen ist klar: Auf dem ehemaligen Deponie-Gelände ist kein Grillplatz möglich, das hätten die Ämter schon im Vorjahr geprüft.

Doch beim gestrigen Lokalaugenschein, zu dem die ÖVP geladen hatte, erklärte Erich Fritsch, Geschäftsführer Ingenieurbüro Passer & Partner, dass dort sehr wohl ein Grillplatz errichtet werden könne. Die Firma hat alle Sicherungsmaßnahmen seit 24 Jahren mitbetreut. „Meiner Meinung nach stellt ein Grillplatz dort keinerlei Gefahr oder Problem dar“, sagt Fritsch. Über das Gerücht, dass es, wenn ein Sonnenschirm in die Erde gesteckt werde, zur Explosion kommen könne, kann er nur den Kopf schütteln. „Hier liegen 80 Zentimeter Schüttmaterial über einer Tondichtungsmatte. Das schützt das darunterliegende System“. Durch Unterdruckleitungen und Drainagen werde das Methangas in die Kläranlage abgeleitet und dort abgefackelt. „Und sollte es doch zu einem Durchstoß kommen, dann wird die Außenluft in die Deponie abgesaugt, und nicht umgekehrt“.