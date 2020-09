Ganz Italien hofft auf Hilfe für Giulia in Tiroler Spezialklinik Hochzirl

Von Michaela S. Paulmichl

Hochzirl, Montecchio – „Wir haben immer auf ein Wunder gehofft. Dass sich Giulia wieder erholen wird. Jetzt ist zumindest ein kleines Wunder passiert“, sagt Valentina, älteste Schwester von Giulia Centonze. Denn die Reaktionen auf einen Facebook-Aufruf für die Finanzierung eines Aufenthalts im Krankenhaus Hochzirl waren überwältigend, niemand hatte damit gerechnet. Zeitungen und Fernsehsender berichteten über die Initiative und über die „clinica a Innsbruck“, in der der jungen Frau, die sich laut Aussagen italienischer Ärzte in einem „minimalbewussten Zustand“ befindet, vermutlich geholfen werden könnte. Die Geschichte rührte Millionen Menschen, aus ganz Italien trafen Spenden ein. In Restaurants fanden Benefiz-Abende statt. Mehr als 200.000 Euro wurden bereits gesammelt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall der Psychologiestudentin aus dem kleinen Ort Montecchio in der Emilia Romagna im Mai des vergangenen Jahres hatten Freundinnen gemeinsam mit den Eltern und den Schwestern die Facebook-Seite „Quel nodo che ci lega – Insieme per Giulia“ („Das Band, das uns verbindet – Gemeinsam für Giulia“) erstellt. Der Name bezieht sich auf ein Band mit Ring, das die 23-Jährige jeder ihrer vier besten Freundinnen vor Jahren geschenkt hat. „Nach dem Unfall sind sie immer ins Krankenhaus gekommen, bis die Besuche wegen des Coronavirus eingestellt werden mussten“, erzählt Schwester Valentina (41).

„Natürlich müssen wir realistisch bleiben"

Die Neurologie in Hochzirl arbeitet nach einem in Europa einzigartigen, so genannten multimodularen Konzept. © TT/Thomas Böhm

Nach vielen negativen Nachrichten – die Ärzte machten der Familie keine große Hoffnungen auf eine Genesung – hätten Meldungen, dass nun genügend Geld für einen sechsmonatigen Aufenthalt in Hochzirl gesammelt werden konnte, „eine kleine Flamme der Hoffnung entzündet“. „Natürlich müssen wir realistisch bleiben, aber sie hat es verdient, zumindest noch eine Möglichkeit zu bekommen.“ Die Familie kann sich die Therapie selbst nicht leisten, der Vater ist Pensionist, die Mutter Hausfrau.

„Wir bedauern das tragische Schicksal der jungen Frau, können sie aber natürlich nicht kostenlos behandeln“, sagt Tirol-Kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger. Schließlich handle es sich um Steuergelder. Die Neurologie in Hochzirl arbeitet nach einem in Europa einzigartigen, so genannten multimodularen Konzept. Dank der Kombination von Robotik, menschlichem Know-how und maßgeschneiderten Therapien werden Erfolge erzielt, die das Krankenhaus weltweit bekannt gemacht haben. Primaria ist Elke Pucks-Faes, die Anfang des Jahres die Nachfolge von Leopold Saltuari angetreten hat. Er gilt als Pionier der Komaforschung und machte Hochzirl zum Vorreiter in der Robotik-Therapie. Unter der Führung der Ärztin wird das Konzept weiter ausgebaut.