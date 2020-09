Seit Juni nur 55 Touristen infiziert: Sorge vor Reisewarnungen in Tirol groß

Innsbruck – 108 Neuinfektionen gab es am Freitag in Tirol, die Sorgenfalten von LH Günter Platter (ÖVP) werden deshalb tiefer. Schließlich steht auch eine Reisewarnung aus Deutschland im Raum. Für Wien gibt es sie bereits. "Die Befürchtung ist da, deshalb braucht es jetzt die strikten Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder die Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften", sagt Platter, denn eine deutsche Reisewarnung wäre ein Nackenschlag für den so wichtigen Winter­tourismus in Tirol.