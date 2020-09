Wenn im Schulbus der Babyelefant zerquetscht wird

Kufstein – Eine Mutter aus dem Unterland ist verzweifelt und wütend zugleich. Sie darf sich aber der Unterstützung von Hunderten Eltern sicher sein. Die Frau versucht nämlich seit mehreren Tagen, die Landespolitik und den VVT auf die total überfüllten Schulbusse hinzuweisen und eine Gegenmaßnahme einzufordern. „Der Bus ist vollgestopft, jeder Sitzplatz und jeder Stehplatz ist mehr als ausgelastet und es ist nicht mal ein Mindestabstand möglich“, erklärt die Mutter und liefert ein Foto als Beweis dazu. Sie begrüße „strikten Abstand, Hygiene und Sitzplatzzuweisung“ an den Schulen. Außerdem leiste sie sehr viel persönliche Überzeugungsarbeit bei den Kindern, damit sich diese daran halten. „Nur was nützt es, wenn es dann im Schulbus eng wie in einer Sardinenbüchse ist?“ Noch dazu, wo man nicht erwarten könne, dass Kinder immer brav den Mund-Nasen-Schutz tragen.