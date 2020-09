Mini Countryman SE: Flotter Landmann mit Öko-Anspruch

Frankfurt – Vor drei Jahren feierte er als erster Mini mit Plug in-Hybrid Premiere. Country­man SE Cooper All4 ist ein langer Name für ein kompaktes Auto, sagt aber gleich, was Sache ist: SUV, Sport, elektrisch, Allrad. Die erste Variante der Kombination aus 1,5 Liter Dreizylinder und E-Motor bemühte sich redlich um ansprechende Dynamik, blieb aber immer hinter dem präzisen Ansprechverhalten eines flotten Verbrennungsmotors ohne E-Schubhilfe zurück.

Welche Fortschritte die Technik in drei Jahren gemacht hat, offenbart der Vergleich: Das Zusammenspiel der beiden Systeme funktioniert jetzt prompt wie fließend, passiert praktisch in Echtzeit und vermittelt ein absolut einheitliches Gefühl von Dynamik. Der SE Cooper geht aus dem Stand weg wie vom Gummiband geschnalzt, so gut wie ohne merkbare Schaltstufen aus der 6-Gang-Automatik und mit linearem Schub.