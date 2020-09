Volkswagen ID.4: Hauseigener Tiguan-Konkurrent am Start

Wolfsburg – Ein Mangel an Ambitionen lässt sich dem Volkswagen-Konzern nicht vorwerfen, allen Querelen in den Führungsetagen zum Trotz: Mit aller Kraft wollen die Wolfsburger neue Elek­troautos in Massen verkaufen – bis 2029 wird mit 26 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen kalkuliert. Der bereits präsentierte ID.3 soll dabei ebenso maßgeblich mitwirken wie der in dieser Woche vorgestellte ID.4. Die Technik – modularer E-Antriebsbaukasten (MEB) – ist im Wesentlichen dieselbe, die gewählte Karosserievariante jedoch eine andere.