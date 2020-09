7-Meter-Sturz von Kleinkind in Bludenz - keine Lebensgefahr

Ein 17 Monate altes Mädchen ist am Freitag in Bludenz aus dem zweiten Obergeschoß eines Wohnhauses über sieben Meter tief auf Pflasterstein-Boden abgestürzt. Das Kleinkind wurde verletzt, befand sich aber nicht in Lebensgefahr und war ansprechbar. Es war in einem unbeobachteten Moment auf die rund 60 Zentimeter breite Fensterbank in der Küche geklettert und ist aus dem Fenster gefallen.