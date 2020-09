Mother’s Cake: Tapesound mit funky Ausrufezeichen

Mother’s Cake sind überall heimisch: Mal stoßen sie die Tür zu den Crossover-Pionieren von Rage Against the Machine auf („The Beetle“, „The Operator“), mal hallt Wolf­mother („Crystals in the Sky“) nach, mit denen sie sich schon eine Bühne teilten. Noch besser steht der Band nur der harte Funk: „I’m Your President“ ist unerbittlich schnell, „Hit on Your Girl“ macht einfach nur Spaß. Die obligate Schmachtballade „Love Your Smell“ ist da nötige Verschnaufpause. Um dann nochmal auf den Opener „Toxic Brother“ zurückzuspulen, bei dem sich Gitarre und Schlagzeug quasi überschlagen. Ohrenbetäubend gut. Und hoffentlich bald auch wieder live zu hören. (bunt)