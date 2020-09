Ein Toter bei Aufräumarbeiten nach Wirbelsturm „Sally“

Bei Aufräumarbeiten nach dem Wirbelsturm „Sally“ ist im US-Bundesstaat Alabama eine Person ums Leben gekommen. Damit gebe es zwei Todesopfer, die mit dem Sturm zusammenhingen, sagte der Gerichtsmediziner des Countys am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die andere Person war bereits am Mittwoch tot in einem Küstenort aufgefunden worden. Sie sei offensichtlich ertrunken, hieß es.