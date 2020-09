Nach einer 72er-Runde und mit gesamt 145 Schlägen (5 über Par) hat sich der Österreicher Bernd Wiesberger bei den US-Golf-Open am Freitag auf recht sicherem Kurs Richtung Cut befunden. Keine Chance hatte bei noch nicht fertig gespielter zweiter Runde hingegen US-Open-Debütant Matthias Schwab, der wie schon am Donnerstag im Winged-Foot-Club nahe New York über die 77 Schläge nicht hinauskam.