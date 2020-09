Van der Bellen möchte Klimaneutralität bis 2040 erreichen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag in einer Videobotschaft die Pläne Österreichs für die Umsetzung der UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDG) dargelegt. In diesem Bereich habe sich Österreich hohe Ziele gesteckt: unter anderem einen Ausbau erneuerbarer, nichtnuklearer Energiequellen bis 2030 sowie Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.