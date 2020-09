Zahnarzt in Alaska verurteilt - Zahn auf Hoverboard gezogen

Ein Video des Vorfalls schickte der Arzt an Freunde. Darauf war auch zu sehen, wie er nach der Behandlung auf dem Schwebebrett davonfuhr und triumphierend die Arme in die Höhe riss.

Der Hoverboard-Vorfall sei nicht das schlimmste Vergehen des Arztes gewesen, erklärte Michael Wolverton, Richter am Obersten Gericht in Anchorage. Er habe „viele Patienten fast getötet“, da er tausende Anästhesien „ohne Fachausbildung und Einwilligung“ vorgenommen habe. Zudem habe er Gelder in Millionenhöhe eines staatlichen Gesundheitsfürsorgeprogramms veruntreut.