Pflegeheim schützt sich vor Coronaviren mit UV-C-LED-Licht

Innsbruck –Die Desinfektionsbox seCube, vom Tiroler Unternehmen Planlicht gemeinsam mit dem MCI (Managament Center Innsbruck) entwickelt, kommt erstmals in einer Tiroler Gesundheitseinrichtung zum Einsatz.

Im Wohn- und Pflegeheim St. Vinzenz der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck werden mittels UV-C-LED-Licht die Oberflächen medizinischer Behelfe Coronaviren-frei gemacht. „UV-C-Licht wird bereits in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen zur Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen eingesetzt. Allerdings ist die bisher verwendete Technologie von geringerer Effizienz und von Wartungsintervallen geprägt. Moderne LED-Technologie hat jedoch hier bis dato noch kaum Einzug gehalten“, sagt Harald Schöbel, Projektleiter am MCI.