SPÖ und AK kritisieren: Weiterhin Hürden bei Heimopfer-Klagen

Innsbruck – Wenn ehemalige Missbrauchsopfer glaubhaft machen, dass die Übergriffe während ihrer Unterbringung in einem Heim des Landes erfolgten (bis 1991), kann die Landesregierung künftig auf den Einwand der Verjährung verzichten. So sieht es ein Gesetzesentwurf vor, im Oktober soll der Verjährungsverzicht dann im Landtag beschlossen werden. Unabhängig davon hat die unabhängige Entschädigungskommission seit 2010 rund 580 Betroffenen Entschädigungen von insgesamt drei Millionen Euro zugesprochen.

Bei darüber hinaus gehenden Entschädigungsklagen war die Verjährung bisher die größte Hürde. Das Land verzichtete nicht darauf. Sechs Klagen wurden eingebracht, alle Verfahren sind abgeschlossen. Politisch hagelte es deshalb immer wieder Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung. Der künftige Verjährungsverzicht betrifft das Landeserziehungsheim Kleinvolderberg, das Landeserziehungsheim für Mädchen Kramsach-Mariatal, das Landessäuglings- und Kinderheim Arzl, „Schwyzerhüsli“ sowie Axams, das Landeserziehungsheim St. Martin in Schwaz sowie die Kinderbeobachtungsstation Nowak-Vogl im Krankenhaus Innsbruck.

Alles andere als überzeugt vom Gesetzesentwurf ist jedoch SPÖ-Parteivorsitzender Georg Dornauer. „Die neuerliche Klagemöglichkeit für jene Fälle, die bereits einmal vom Gericht wegen der Verjährungseinrede des Landes Tirol rechtskräftig abgewiesen wurden, fehlt nach wie vor.“ Außerdem ist die Möglichkeit des Verjährungsverzichts nur auf Heime des Landes beschränkt. Damit würden Heimopfer, „die von der Tiroler Jugendwohlfahrt in anderen, vor allem kirchlichen Einrichtungen untergebracht wurden“, schlechter gestellt werden. Aus der Sicht Dornauers geht der Entwurf deutlich am Ziel vorbei, endlich allen Heimopfern in Tirol Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.